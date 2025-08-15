SPOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini buldu! 20 milyon Euro'ya Dorgeles Nene geliyor

Fenerbahçe'de şu anlık iptal olan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası sarı-lacivertliler girişimlere hemen başladı. Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, genç oyuncunun kulübüne de 20 milyon Euro'luk teklif sundu.

Emre Şen

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene ile anlaşma sağladı. Kerem Aktürkoğlu transferinin askıya alınmasının ardından yeni isim peşinde olan sarı-lacivertliler, Nene ile anlaştı.

20 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Avusturya basınında yer alan Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg'a Nene için 20 milyon Euro bonservis önerdi. Fenerbahçe'de oynamayı kabul eden Nene'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SALZBURG KARNESİ

Salzburg formasıyla 87 resmi maça çıkan Nene, 22 gol ve 14 asist ile takımına katkı sağladı.

