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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde 10'da 9 yaptı, kasasını doldurdu! 175 milyon TL...

12.11.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 10 karşılaşmadan 9 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe, kasasını da doldurdu. Sarı-Lacivertliler şimdiden 5.7 milyon euroluk (175 milyon TL) gelir elde etti. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, şu ana kadar organizasyonda çıktığı 10 maçın 9'unu kazanmayı başarırken, yalnızca son oynanan Ludogorets karşılaşmasında mağlubiyet yaşamıştı.

175 MİLYONLUK GELİR

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bu performansı sonrası ciddi bir geliri de kasasına koydu.. Sarı-Lacivertliler şimdiye dek UEFA'dan 5.7 milyon euro (175 milyon TL) gelir elde etti.

Fenerbahçe grubunda kalan 2 maçı kazanması halinde 1 milyon euro, grubu lider bitirmesi halinde ise 600 bin euro son 16 turu primi daha kazanacak.

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