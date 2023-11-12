Fenerbahçe Konferans Ligi'nde 10'da 9 yaptı, kasasını doldurdu! 175 milyon TL...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, şu ana kadar organizasyonda çıktığı 10 maçın 9'unu kazanmayı başarırken, yalnızca son oynanan Ludogorets karşılaşmasında mağlubiyet yaşamıştı.

175 MİLYONLUK GELİR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bu performansı sonrası ciddi bir geliri de kasasına koydu.. Sarı-Lacivertliler şimdiye dek UEFA'dan 5.7 milyon euro (175 milyon TL) gelir elde etti.

Fenerbahçe grubunda kalan 2 maçı kazanması halinde 1 milyon euro, grubu lider bitirmesi halinde ise 600 bin euro son 16 turu primi daha kazanacak.





