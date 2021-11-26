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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde! İşte olası rakipler

26.11.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında 90. dakikada yediği golle yıkıldı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa Ligi'nden elenen sarı lacivertliler yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde! İşte olası rakipler

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maç haftasında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısında çok etkili olurken 18'de İrfan Can Kahveci'nin şutu direkten auta gitti. 20 ve 40. dakikalarda ise Mergim Berisha gole çok yaklaştı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tiquinho Soares attı.

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazandı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlarla karşılaşacak.

Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

İŞTE OLASI RAKİPLER! DÜNYA DEVLERİ VAR

Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Roma (İtalya)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
Slovan Bratislava (Slovakya)
Tottenham Hotspur (İngiltere)
Karabağ (Azerbaycan)

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

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UEFA Konferans Ligi'nin ilk finali Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak.

Tiran'daki 21.690 kapasiteli Ulusal Arena final maçına ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması 25 Mayıs 2022'de oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ FORMATI NASIL?

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Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

UEFA KONFERANS LİGİ'NE KAÇ TAKIM KATILIYOR?

UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.

Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.


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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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