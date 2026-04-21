Fenerbahçe Konyaspor'a elendi ortalık karıştı! Sadettin Saran'a olay tepki

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan beklenmedik bir yenilgiyle ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Normal süresi 0-0 golsüz eşitlikle sona eren nefes kesen mücadelede, Konyaspor uzatma bölümünün son anında penaltıdan bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

"DAHA NE OLMASI GEREKİYOR?"

Kupa vedasının ardından Fenerbahçe cephesinde sinirler adeta koptu. Alınan kötü sonuçların ardından taraftarın öfkesi doğrudan yönetime yöneldi. Sarı-lacivertli takımın oynadığı maçın ardından stadyumdan ayrılan Başkan Sadettin Saran, beklemediği sert bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

Başkanın stadyumdan çıkışı esnasında kalabalığın içinden bir taraftarın Saran'a yönelik, "Daha ne olması gerekiyor istifa etmen için?" şeklinde yüksek sesle bağırması üzerine stadyum otoparkında ortam bir anda buz kesti.

YÖNETİCİLER VE TARAFTAR BİRBİRİNE GİRDİ

Taraftarın doğrudan başkanı hedef alan bu ağır sözleri üzerine Sadettin Saran'ın yanında bulunan Fenerbahçeli yöneticiler duruma müdahale etmek istedi.

Yöneticilerin, protestocu taraftara sözlü olarak karşılık vermesiyle birlikte stadyum çıkışında ipler tamamen koptu. Fenerbahçe yöneticileri ile taraftarlar arasında yaşanan bu kısa süreli ancak şiddetli gerginlik, araya giren güvenlik güçleri ve sağduyulu diğer taraftarların müdahalesiyle daha fazla büyümeden yatıştırıldı.