MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Seranay Sarıkaya, Hakan Aydın... Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı.

Seranay Sarıkaya, Hakan Aydın... Uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Sedef Karatay Bingül

Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örneklerine ilişkin analiz sonuçları raporda tek tek yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLERİN TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Mustafa Kadir Mercan'ın sosyal medyadan paylaştığı ATK raporuna göre, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Seranay Sarıkaya, Hakan Aydın... Uyuşturucu test sonuçları belli oldu 1

Raporda, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Osman Haktan Canevi'nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesine ait metabolitlerin, kıl örneklerinde ise THC'nin tespit edildiği belirtildi.

Seranay Sarıkaya, Hakan Aydın... Uyuşturucu test sonuçları belli oldu 2

Şüpheliler arasında yer alan Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve kokain metabolitlerine rastlanırken, Fatma Uludan Gugu'nun örneklerinde hem esrar etken maddesi hem de kokain metabolitlerinin bulunduğu kaydedildi.

Hakan Aydın'ın kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığı, ancak kıl örneğinde THC tespit edildiği ifade edildi.

Mehmet Rahşan'ın ise kan örneği negatif çıkarken, idrar örneğinde kokain metaboliti, kıl örneğinde ise metamfetamin ve kokain metabolitlerine rastlandığı bildirildi.

Seranay Sarıkaya, Hakan Aydın... Uyuşturucu test sonuçları belli oldu 3

Kübra İmren Siyahdemir'in kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneğinde ise THC ve kokain metaboliti bulunduğu belirtilirken, Feyza Civelek'in kan örneğinin negatif çıktığı, ancak idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitlerinin tespit edildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca Yaşar Özdaş'ın kan ve idrar örneklerinin negatif olduğu, kıl örneğinde ise esrar etken maddesi THC'nin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski damat adayı maneviyata yöneldi! Görenler aynı yorumu yaptıEski damat adayı maneviyata yöneldi! Görenler aynı yorumu yaptı
Özlem Yıldız'ın oğlu mezun oldu! Annesinin boyunu geçtiÖzlem Yıldız'ın oğlu mezun oldu! Annesinin boyunu geçti

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Serenay Sarıkaya Berkay Şahin uyuşturucu operasyonu Hakan Aydın kim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.