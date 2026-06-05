Seranay Sarıkaya, Hakan Aydın... Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örneklerine ilişkin analiz sonuçları raporda tek tek yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLERİN TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Mustafa Kadir Mercan'ın sosyal medyadan paylaştığı ATK raporuna göre, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Raporda, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Osman Haktan Canevi'nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesine ait metabolitlerin, kıl örneklerinde ise THC'nin tespit edildiği belirtildi.

Şüpheliler arasında yer alan Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve kokain metabolitlerine rastlanırken, Fatma Uludan Gugu'nun örneklerinde hem esrar etken maddesi hem de kokain metabolitlerinin bulunduğu kaydedildi.

Hakan Aydın'ın kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığı, ancak kıl örneğinde THC tespit edildiği ifade edildi.

Mehmet Rahşan'ın ise kan örneği negatif çıkarken, idrar örneğinde kokain metaboliti, kıl örneğinde ise metamfetamin ve kokain metabolitlerine rastlandığı bildirildi.

Kübra İmren Siyahdemir'in kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneğinde ise THC ve kokain metaboliti bulunduğu belirtilirken, Feyza Civelek'in kan örneğinin negatif çıktığı, ancak idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitlerinin tespit edildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca Yaşar Özdaş'ın kan ve idrar örneklerinin negatif olduğu, kıl örneğinde ise esrar etken maddesi THC'nin bulunduğu bilgisine yer verildi.