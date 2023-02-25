FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Ertelenen Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Konyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı. "Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı merak konusu olurken Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle ekranı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Konyaspor maçı bugün (25 Şubat Cumartesi) saat 19:00'da başlayacak.
Karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan, Rossi, King, Valencia
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Bouchalakis, Muric, Michalak, Diouf
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