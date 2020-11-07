SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.11.2020 18:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın ardından 17 puanı bulunurken Konyaspor'un ise 6 maç sonunda 6 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE - KONYASPOR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Cikalleshi, Milosevic; Kravets.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de sakatlık geçiiren Sosa'nın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Dirar ile cezalı olan Sinan Gümüş kadroda yer almayacak.

Konyaspor'da ise adı açıklanmayan 1 oyuncu koronaviruse yakalanmıştı. Öte yandan Uğur Demirok, Ahmet Çalık ve Marin Anicic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı'nın da sakatlıkları bulunuyor.

39. RANDEVU

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü 39. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

KONYASPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Fenerbahçe Beko zafere uçtu!Fenerbahçe Beko zafere uçtu!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Adana Demirspor'da 24 pozitif vaka
Adana Demirspor'da 24 pozitif vaka
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 pozitif vaka
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 pozitif vaka
F.Bahçe'de sakatlık şoku
F.Bahçe'de sakatlık şoku
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 Khimki
Fenerbahçe Beko zafere uçtu!
Fenerbahçe'de Sosa'ya sakatlık şoku! Konyaspor maçında yok!
Fenerbahçe'ye Sosa şoku!
Trabzonspor’dan Fenerbahçe'nin ‘beraat’ kararlarına tepki
Trabzonspor'dan zehir zemberek 'şike' açıklaması
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Sivas Belediyespor
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.