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Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler hangi takımlı?

25.02.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Konyaspor maçı bugün Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Maçta, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte detaylar...

Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler hangi takımlı?

Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler 25 Şubat 2023 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı Fenerbahçe Konyaspor maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. İşte Halil Umut Meler hakkında merak edilenler...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

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