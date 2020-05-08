Fenerbahçe, koronavirüs testine giriyor!

Fenerbahçe, 11 Mayıs'ta yapılacak antrenmanın iptal olduğunu ve tüm teknik ekibin ve futbolcuların tamamının bir daha Covid-19 PCR testine tutulacağını açıkladı.
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