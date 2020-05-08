SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, koronavirüs testine giriyor!

Fenerbahçe, koronavirüs testine giriyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de tüm takımın ve teknik heyetin pazartesi günü bir kez daha koronavirüs testinden geçeceği açıklandı.

Fenerbahçe, 11 Mayıs'ta yapılacak antrenmanın iptal olduğunu ve tüm teknik ekibin ve futbolcuların tamamının bir daha Covid-19 PCR testine tutulacağını açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

jghjg


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Fenerbahçe'de yeni hoca sürpriziFenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Futbolda olay yaratacak kural değişikliği!

Futbolda olay yaratacak kural değişikliği!

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Sinan Bolat kulübünden ayrıldı

Sinan Bolat kulübünden ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, koronavirüs testine giriyor!

Fenerbahçe bir kez daha koronavirüs testine giriyor!

Fenerbahçe genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Acun Ilıcalı: Mesut Özil'in sözleşmesi bittiğinde favori Fenerbahçe

Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe ve Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Bundesliga’ya dönüyor

Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! 'Bir personelimizde koronavirüs tespit edildi'

F.Bahçe'de antrenmanlar iptal! "Bir kişinin testi pozitif"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.