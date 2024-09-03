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Fenerbahçe, Krunic'in yeni takımını duyurdu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.09.2024 22:31
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Fenerbahçe, Rade Krunic'in transferi için Kızılyıldız'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 teklifi reddederek Sırbistan ekibiyle anlaştı.

Fenerbahçe, Krunic'in yeni takımını duyurdu!
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden Rade Krunic, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arası kiraladığı, bu sezon başında da zorunlu opsiyonla kadrosuna kattığı Rade Krunic, Kızılyıldız ile anlaştı.

Bosna-Hersek'li futbolcu Sırbistan ekibi ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Sarı lacivertli kulüp, Krunic'in ayrılığını şu açıklamayla duyurdu:

"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

RADE KRUNIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

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Fenerbahçe'ye Milan'dan geçtiğimiz sezonun ara transferde döneminda katılan Rade Krunic 22 maça çıktı.

Krunic bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

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