Fenerbahçe, Krunic'in yeni takımını duyurdu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden Rade Krunic, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arası kiraladığı, bu sezon başında da zorunlu opsiyonla kadrosuna kattığı Rade Krunic, Kızılyıldız ile anlaştı.

Bosna-Hersek'li futbolcu Sırbistan ekibi ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Sarı lacivertli kulüp, Krunic'in ayrılığını şu açıklamayla duyurdu:

"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

RADE KRUNIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye Milan'dan geçtiğimiz sezonun ara transferde döneminda katılan Rade Krunic 22 maça çıktı.

Krunic bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.