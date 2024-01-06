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Fenerbahçe Krunic transferini bitiriyor! Milan cephesinden resmi açıklama geldi

06.01.2024 19:39 | Son Güncelleme:
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İtalya Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, orta saha oyuncusu Rade Krunic için, "Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitiriyor! Milan cephesinden resmi açıklama geldi
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Milan
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Yaz transfer döneminden bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic için Milan cephesi kararını verdi. Serie A'nın 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Empoli ile karşılaşacak Milan'da teknik direktör Stefano Pioli İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"KRUNİC'İN TAKIM ARIYOR OLMASI BİZİM İÇİN VE KENDİSİ ADINA DAHA İYİ"

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Krunic'in yarınki Empoli maçının kadrosunda olmadığını açıklayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.

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