Fenerbahçe Kulübü, 'Fenerol' kampanyasını başlattı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Fener Ol' kampanyasını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz. Sen de, Fenerbahçe'mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden; Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj PTT Şubeleri. Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL. Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler" denildi. Sosyal medya hesabından kampanyanın kısa filmi, "Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize 'Fener Ol'" mesajı ile paylaşıldı. Ayrıca 4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan olaylar hatırlatılarak, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz" denildi.

EN DÜŞÜK BAĞIŞ BEDELİ 1 TL • Projeye ilk aşamada 37 ilde binlerce gönüllü sahada destek verecek.

• En düşük bağış bedeli 1 TL olarak belirlendi.

• Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındı. Hem gerçek kişiler hem de kurumlar kampanyaya "bağış", "sponsorluk" ve "reklam" şeklinde katılabilecek.

• Kampanya için 1 yıl süre alındı. 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyor.

• Elden para toplanmayacak. Kimse telefonla aranmayacak. ALİ KOÇ: KİMSE KALPLERİMİZDEN FENERBAHÇE'Yİ SİLEMEZ "Değerli Fenerbahçeliler! Uzun bir gece olacak. Hep beraber olacağız. Anlatacağımız çok şey var. En zor günlerimizde kenetlenme, mücadele ne demek gösteren, geri dönüşlerin simgesi olan Fenerbahçe olarak, bugün 4 Nisan'da omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başlıyoruz. Biz ki bu ülke ve arma uğruna gerektiğinde canlar veren, her zaman çubuklunun yanında olan milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe büyüklüğünü haykıran, haksızlığa karşı yılmayan büyük Fenerbahçe ailesiyiz.

HER 4 NİSAN'DA EYLEME DEVAM EDECEĞİZ

4 Nisan bizim için önemli bir tarih. Fenerbahçe otobüsü 4 Nisan'da kurşunlandı. Fenerbahçe'nin varlığına, 40 cana kastettiler. Hain saldırı hedefe ulaşsaydı belki de dünya futbol tarihinin en kötü gecesi olacaktı. Fakat hala o faili meçhuller bulunamadı. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız eyleme devam edeceğiz. Umarız başka kulüpler de bu günü unutturmamak adına benzer eylemlerde bulunurlar. NEDEN FARKLI OLDUĞUNU GÖSTERMENİN TAM ZAMANI

Allah sadece bize değil, hiçbir camiaya bu kara geceyi yaşatmasın. Bu kulüp ne işgal güçleriyle, ne hain FETÖ saldırılarıyla, ne de 4 Nisan'da yıkılmadı. Dimdik ayakta kaldı. Kimse kalplerimizden Fenerbahçe'yi silemez. Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz. Bizim kampanyamızın sonuçları, dünyada bir spor kulübünün yaptığı en başarılı kampanyalardan biri olacaktır. Fenerbahçe'nin neden farklı olduğunu göstermek için şimdi tam zamanı.