Fenerbahçe Kulübü: İmtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin taraftarıyla beraber yeni sezona 'Merhaba' demeye hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF kurulları, hakemler ve yayıncı kuruluştan taleplerini şöyle sıraladı:

"Futbolda adalet ve eşitlik gibi değişmez ilkelerin tüm takım ve kişilere istisnasız ve imtiyazsız aynı mesafede uygulanması. Sahada mücadele eden takımlara ve oyuna, hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar ve kurallar esas alınarak yüzde 100 tarafsızlıkla yaklaşılması. Sonuç her ne olursa olsun taraflı tarafsız her takım ve camia tarafından bu sonuca saygı duyulacak bir yönetimin; saha içinde ve dışında, sezonun ilk maçından son maçına dek futbolun tüm birimlerinde sergilenmesidir."

Süper Lig'de yeni sezonun bugün başlayacağının hatırlatıldığı açıklama, şu şekilde devam etti:

"Takımı, rengi fark etmeksizin sahada mücadele eden futbolcuların alın teri ve mücadelesine çeşitli baskı ve etkilerle görünür ya da görünmez şekilde müdahale ederek rekabete ve başa baş mücadeleye gölge düşürmenin; Türk futboluna ve marka değerine yapılabilecek en büyük zarar olduğu artık akıllara kazınmalıdır. Tüm bunlar kapsamında en büyük görev ve sorumluluk tartışmasız Türkiye Futbol Federasyonu'nundur."