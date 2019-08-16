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Fenerbahçe Kulübü: İmtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz" başlığıyla açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü: İmtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin taraftarıyla beraber yeni sezona 'Merhaba' demeye hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF kurulları, hakemler ve yayıncı kuruluştan taleplerini şöyle sıraladı:

"Futbolda adalet ve eşitlik gibi değişmez ilkelerin tüm takım ve kişilere istisnasız ve imtiyazsız aynı mesafede uygulanması. Sahada mücadele eden takımlara ve oyuna, hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar ve kurallar esas alınarak yüzde 100 tarafsızlıkla yaklaşılması. Sonuç her ne olursa olsun taraflı tarafsız her takım ve camia tarafından bu sonuca saygı duyulacak bir yönetimin; saha içinde ve dışında, sezonun ilk maçından son maçına dek futbolun tüm birimlerinde sergilenmesidir."

Süper Lig'de yeni sezonun bugün başlayacağının hatırlatıldığı açıklama, şu şekilde devam etti:

"Takımı, rengi fark etmeksizin sahada mücadele eden futbolcuların alın teri ve mücadelesine çeşitli baskı ve etkilerle görünür ya da görünmez şekilde müdahale ederek rekabete ve başa baş mücadeleye gölge düşürmenin; Türk futboluna ve marka değerine yapılabilecek en büyük zarar olduğu artık akıllara kazınmalıdır. Tüm bunlar kapsamında en büyük görev ve sorumluluk tartışmasız Türkiye Futbol Federasyonu'nundur."

Açıklamada, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin geçen sezon yapılan hatalardan ders alınarak daha doğru şekilde uygulanmasının, güven ve adalet ortamının oluşmasında en önemli faktörlerden biri olacağı kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolun insanlar için keyif veren bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle fair play ruhunun sahalarımıza tam olarak yansıtıldığı, yalnızca alın teri ve mücadelenin konuşulduğu, futbola dair kuralların, kulislerin, lobilerin, kişilerin etkisinde kalmadan uygulandığı 'mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu' bir futbol sezonunun yaşanmasını temenni ediyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu doğrultuda atılacak adımlarda tüm desteğimizle var olacağımızı duyuruyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe süper lig

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