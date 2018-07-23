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Fenerbahçe Kulübü, James Nunnally ile yolların ayrıldığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, ABD'li basketbolcu James Nunnally ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, James Nunnally ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nden James Nunnally ile yolların ayrılması ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan James Nunnally’nin Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. James, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.

James Nunnally’e Fenerbahçemize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

James Nunnally

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Anahtar Kelimeler:
James Nunnally Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fener bu yıldız dolu kadro ile finansal olarak zarar ediyor zaten .
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