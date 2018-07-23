Fenerbahçe Kulübü, James Nunnally ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nden James Nunnally ile yolların ayrılması ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan James Nunnally’nin Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. James, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.
James Nunnally’e Fenerbahçemize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.
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