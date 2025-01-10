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Fenerbahçe Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini Ülker Stadı'nın çatısına işledi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 14:46
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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına işledi.

Fenerbahçe Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini Ülker Stadı'nın çatısına işledi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Başkanımız Ali Y. Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesi tamamlandı.

Proje kapsamında Maraton tribünündeki çatıya 'Mustafa Kemal', Fenerium tribünündeki çatıya 'Atatürk' ismi işlendi.

Mustafa Kemal Atatürk yazısının lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemi ile markalama ve çizim işlemlerinin ardından yazının boyaması yapıldı.

Tensaform firması tarafından membran çatı kaplaması üzerine özel reçine ihtiva eden esnek ve hava şartlarına dayanımı yüksek boya ile yazı uygulaması gerçekleştirildi.

Harf yüksekliklerinin Mustafa Kemal için 8 buçuk metre, Atatürk içinse 12 metre şeklinde uygulandığı yazının boyama işlemleri itinayla yapılırken, projede toplam yazı ve boya alanı 2.500 metre kare oldu.

Bu proje, tarihi boyunca Atamızın izinden bir an bile ayrılmayan, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olan kulübümüzün duruşunun ve bağlılığının simgelerinden biri haline geldi."

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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