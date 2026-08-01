Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yolunda beraberlik mesajı verdi.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenleniyor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablo ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kulübün kısa vadeli yükümlüklerinin 17 milyar 195 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin de 10 milyar 766 milyon TL olduğu belirtildi. Kulübün toplam yükümlülüğünün ise 27 milyar 961 milyon TL olarak açıklandı.

"TEK VÜCUT OLMA ZAMANIDIR!"

Seçimin sona erdiğini ve her Fenerbahçelinin şampiyonluk yolunda birleşmesi gerektiğini dile getiren Mosturoğlu, "Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Bugün farklılıklarımızı değil, bizi Fenerbahçe yapan ortak değerlerimizi büyütme günüdür. Kulübümüzün artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hedefimiz bellidir. Diğer tüm branşlarda elde ettiğimiz futbolda ise hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki 120. kuruluş yılımızda elde edeceğimiz başarılar, tarihimize altın harflerle yazılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."