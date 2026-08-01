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TFF, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezada indirime gitti

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak 6 aya indirdi.

TFF, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezada indirime gitti
Emre Şen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak 6 aya indirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,
  • Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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