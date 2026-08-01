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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi!

Galatasaray ile yolları ayrılan dünyaca ünlü Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında futbol gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun menajerler aracılığıyla ezeli rakip Beşiktaş'a teklif edildiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi!
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren Beşiktaş'ın masasına sürpriz ve son derece iddialı bir isim geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan dünyaca ünlü santrfor Mauro Icardi, menajerler vasıtasıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi.

MAURO ICARDI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Galatasaray dan ayrılan Mauro Icardi, Beşiktaş a önerildi! 1

Forvet hattını güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, gelen bu flaş teklifi değerlendirmeye henüz almadığı öğrenildi. Gazeteci Murat Özen'in ortaya attığı bu haberin ardından sosyal medya bir hayli karıştı.

GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Galatasaray dan ayrılan Mauro Icardi, Beşiktaş a önerildi! 2

Türkiye'de sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren yıldız futbolcunun transferine dair önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi beşiktaş galatasaray
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