Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren Beşiktaş'ın masasına sürpriz ve son derece iddialı bir isim geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan dünyaca ünlü santrfor Mauro Icardi, menajerler vasıtasıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi.

MAURO ICARDI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Forvet hattını güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, gelen bu flaş teklifi değerlendirmeye henüz almadığı öğrenildi. Gazeteci Murat Özen'in ortaya attığı bu haberin ardından sosyal medya bir hayli karıştı.

GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Türkiye'de sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren yıldız futbolcunun transferine dair önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.