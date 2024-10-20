Fenerbahçe'li futbolcular maç sonu mutsuzluklarını dile getirdiler! Flip Kostic, Dusan Tadic ve Maximin...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında maçın son bölümünde kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı - lacivertlilerde Flip Kostic, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin kaybedilen puan hakkında açıklamalar yaptı.

''KENDİMİZE İNANMAYA DEVAM ETMELİYİZ''

Kendilerine inanmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Flip Kostic, "Maça iyi başladık ama sonuç istediğimiz gibi oldu. Bu maçla alakalı geliştirmemiz gereken noktalar var. Sonrasında iyi olan şeylere devam etmeliyiz. Manchester United maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Sıkı çalışmalıyız. Bir sonraki maçın iyi bir neticeyle sonlanacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

''SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI''

İlk golün sahibi Dusan Tadic ise hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek "Mühim olan şey sonuç. Sonuç olarak da hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evet Samsun zor bir takım. İyi bir momentum yakaladılar ama bizim seviyemizde bir takımın da böyle goller yememesi gerekiyor. Sonuç hayal kırıklığı.'' sözlerini sarf etti.

''GOL ATTIM AMA MUTLU DEĞİLİM''

Allan Saint-Maximin'de yedikleri golün altını çizerek "Gol attım ama mutlu değilim. Puan kaybında çok fazla sebep var, mutlu değiliz. Karakter gösterdik, iyi iş çıkardık maçın genelinde. İkinci golü de bulduk. İkinci yediğimiz gol, öyle bir gol ki... Atacakları golün kenarlardan geleceğini konuştuk. Böyle gol yememeliydik. Ben dahil hepimizin hatası. Çok daha iyisini yapmalıyız ki bir daha böyle gol yemeyelim." sözlerini dile getirdi.