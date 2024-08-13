Fenerbahçe-Lille maçı öncesi Fransız basınından flaş ifadeler! ''Ezeli rakibini taklit etmek istiyor!"

Fenerbahçe-Lille maçı öncesi Fransız basınından flaş ifadeler kullanıldı. İlk maçı 2-1 kazanarak İstanbul'a avantajlı gelen Lille, tur biletini alıp Fransa'ya dönmek istiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise kendi evinde Lille'i devirip Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇINDA TURU KİM GEÇER? Fenerbahçe Lille

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin 90 dakika içinde Lille'i iki farklı mağlup etmesi durumunda adını play-off turuna yazdıracak. Tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmalara götürecek. Her türlü beraberlik ve Lille galibiyetinde ise Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BEINSPORTS FR: "FRANSIZ FUTBOLUNUN UMUTLARINI TAŞIYACAK"

"Lille bu akşam Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu eşleşmesinin ikinci ayağında Fenerbahçe ile karşılaştığında büyük bir sorumluluk üstlenecek. Bruno Genesio'nun öğrencileri, üçüncü bir kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının her zaman iyi bir haber olduğu tüm Fransız futbolunun umutlarını taşıyacak."

EUROSPORT: "EZELİ RAKİBİNİ TAKLİT ETMEK İSTİYOR"

"Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşıyor ve sekiz yıl sonra ezeli rakibi Monaco'yu taklit etmenin hayalini kuruyor. İstanbul'da, José Mourinho'nun adamlarına karşı az sayıdaki avantajlarını korumak istiyorlarsa sağlam bir performans sergilemeleri gerekecek."