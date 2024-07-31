Fenerbahçe - Lille maçına olaylı hakemi atadılar! A Milli Takımın maçında kart rekorunu kırmıştı...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

HAKEM BELLİ OLDU

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇINDA KART REKORU KIRMIŞTI

Rumen hakem, EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi yönetmişti.

Kovacs, Türkiye'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakada 16’sı sarı ve 2’si kırmızı olmak üzere 18 kez kartına başvurmuş ve bir rekora imza atmıştı.

Mücadele boyunca Çekya’ya 5 sarı ve 2 kırmızı kart, Türkiye’ye ise 11 sarı kart çıkmıştı.