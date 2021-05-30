SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Lucas Biglia'yı transfer ediyor

Fenerbahçe Lucas Biglia'yı transfer ediyor

30.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'ün 35 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, sarı lacivertli takım 2 senelik anlaşma sağladı. Resmi açıklama yakında yapılacak.

Fenerbahçe Lucas Biglia'yı transfer ediyor

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada noktalayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertli takımın Lucas Biglia ile anlaştığını yazdı.

Haberde 35 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi tercih ettiği ve son ayrıntıların ardından 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Fatih Karagümrük ile 35 Süper Lig maçına çıkan Lucas Biglia, 3 gol ve 2 asist üretti.

İtalya basınında bu haberler yer alırken Karagümrük Başkanı Hurma, "Biglia için 2.2 milyon istediğim doğru değil. Bu rakamın çok daha altı! Trabzon isterse onu bedava bile alabilir" diyerek kafa karıştırdı.

(AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Pellegrini Fenerbahçe'den teklif aldı iddiasıPellegrini Fenerbahçe'den teklif aldı iddiası
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Teknik direktör adayının eşi F.Bahçe'yi açıkladı

Teknik direktör adayının eşi F.Bahçe'yi açıkladı

Süper Lig'i sallayacak takas!

Süper Lig'i sallayacak takas!

Kai Havertz'ten tarihi gol!

Kai Havertz'ten tarihi gol!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.