Fenerbahçe Lucas Biglia'yı transfer ediyor

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada noktalayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertli takımın Lucas Biglia ile anlaştığını yazdı.

Haberde 35 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi tercih ettiği ve son ayrıntıların ardından 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Fatih Karagümrük ile 35 Süper Lig maçına çıkan Lucas Biglia, 3 gol ve 2 asist üretti.

İtalya basınında bu haberler yer alırken Karagümrük Başkanı Hurma, "Biglia için 2.2 milyon istediğim doğru değil. Bu rakamın çok daha altı! Trabzon isterse onu bedava bile alabilir" diyerek kafa karıştırdı.

(AKŞAM)

