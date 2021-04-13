Fenerbahçe Lucien Favre ile masaya oturdu

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, sezon sonuna kadar görev yapmak üzere sportif direktör Emre Belözoğlu getirilmişti. Önümüzdeki sezon için dünyaca ünlü bir teknik direktörle çalışmak isteyen sarı-lacivertli camianın listesindeki bir numaralı hoca olan Lucien Favre ile imzadan son anda vazgeçildi.

GİZLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni hedefi ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler basına yansıdı. Bir dönem Türkiye'de görev alan Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Alman devi Borussia Dortmund'da teknik adamlık görevini üstlenen Edin Terzic'in görevi devraldığı isim Lucien Favre ile Fenerbahçe'nin yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı.

BUNDESLIGA'DA 393 MAÇA ÇIKTI

Almanya Bundesliga'da 3 takım çalıştıran Favre, bu takımlarla toplamda 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakiplerini tam 197 maçta mağlup etmeyi başarırken 81 karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldı.

İMZADAN VAZGEÇİLDİ

Avrupa basınında yer alan habere göre, Kariyerinde Almanya, İsviçre ve Fransa dışında bir kulüp takımı çalıştırmayan teknik adamla yeni sezon öncesi görüşen Fenerbahçe, sözleşme şartlarının konuşulduğu sırada imzadan vazgeçti.

BONUSLAR İLE BİRLİKTE 4.5 MİLYON

Borussia Dortmund'u çalıştırdığı sürede bonuslar ile birlikte yılda 4.5 milyon eurodan fazla kazanan teknik adamın buna benzer bir ücreti Fenerbahçe'den de talep ettiği, bu miktarı yüksek bulan yönetimin ise Lucien Favre'nin bu hamlesi sonrasında alternatif isimlere yönlendiği belirtildi.



