SPOR

Ve F.Bahçe transferi bitirdi! Anlaşıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı! Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo’nun transferi konusunda Marsilya Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Ve F.Bahçe transferi bitirdi! Anlaşıldı

Fenerbahçe, transferi için yaklaşık 1 aydır girişimlerde bulunduğı Luiz Gustavo transferine nokta koyuyor

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferi için Marsilya ile her konuda anlaştı.

32 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızı kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.

2017'den bu yana Marsilya forması giyen Luiz Gustavo, 98 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistle oynadı.

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Vedat Muriqi'e milli davetVedat Muriqi'e milli davet
Rüştü'den flaş Volkan Demirel iddiasıRüştü'den flaş Volkan Demirel iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Luiz Gustavo marsilya

En Çok Okunan Haberler

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Ve Beşiktaş forvetini buldu!

Ve Beşiktaş forvetini buldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Luiz Gustavo için Marsilya'yla anlaşmaya vardı!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi! Anlaşıldı

Vedat Muriqi Kosova Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Vedat Muriqi'e milli davet

Rüştü Reçber: Volkan Demirel'e hak ettiği değer verilecektir

Rüştü'den flaş Volkan Demirel iddiası

Mevlüt Erdinç: Sabırsızım, oynamak istiyorum

Mevlüt forma için sabırsız

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katıyor

Fenerbahçe'den forvet harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.