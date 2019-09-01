Ve F.Bahçe transferi bitirdi! Anlaşıldı

Fenerbahçe, transferi için yaklaşık 1 aydır girişimlerde bulunduğı Luiz Gustavo transferine nokta koyuyor
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferi için Marsilya ile her konuda anlaştı.
32 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızı kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.
2017'den bu yana Marsilya forması giyen Luiz Gustavo, 98 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistle oynadı.
Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı
Gary Medel'den veda mesajı
Hakan, Milan'a galibiyeti getirdi
G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!
Bayern evinde ezip geçti
G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriqi'e milli davet
Webo geri dönüyor
Trabzon'da Abdülkadir şoku!
F.Bahçe'ye transfer şoku! İmzayı attı
Rüştü'den flaş Volkan Demirel iddiası
Frey süper başladı! Kritik katkı
'F.Bahçe maçına hazırız'
Bursa'da 8 imza birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum