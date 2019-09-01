Ve F.Bahçe transferi bitirdi! Anlaşıldı

Fenerbahçe, transferi için yaklaşık 1 aydır girişimlerde bulunduğı Luiz Gustavo transferine nokta koyuyor

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferi için Marsilya ile her konuda anlaştı.

32 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızı kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.

2017'den bu yana Marsilya forması giyen Luiz Gustavo, 98 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistle oynadı.

