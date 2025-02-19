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Fenerbahçe maçı öncesi Anderlecht'de 3 eksik!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.02.2025 15:22
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Anderlecht, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bugün yapılan antrenmanda, Kasper Dolberg, Mario Stroeykens ve Yari Verschaeren katılmadı.

Fenerbahçe maçı öncesi Anderlecht'de 3 eksik!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı. 3 oyuncusu idmanlarda yer almadı.

SAMUEL'İN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

David Hubert yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışması yapılırken, basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Kasper Dolberg, Mario Stroeykens ve Yari Verschaeren katılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra idmana çıkan ama tam hazır olmayan Samuel Edozie'nin durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anderlecht avrupa ligi fenerbahçe
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