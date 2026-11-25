UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna basınında yer alan haberde, kulüp yönetiminin genç teknik adamla yollarını ayırma ihtimalini değerlendirebileceği öne sürüldü.

SHAKHTAR'DA ARDA TURAN BELİRSİZLİĞİ

Sport.ua'nın Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'ya dayandırdığı habere göre Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük koltuğu için alternatif isimleri gündemine alabilir.

Arda Turan'ın Ukrayna ekibiyle olan sözleşmesinin 2027 yazında sona ereceği belirtilirken taraflar arasında yeni bir anlaşma konusunda henüz somut bir adım atılmadığı ifade edildi. Vatsko, iki tarafın yeni sözleşme imzalama konusunda birbirine yakın görünmediğini savundu.

VATSKO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Shakhtar yönetiminin teknik direktörlük pozisyonuyla ilgili şimdiden harekete geçmesi gerektiğini düşünen Vatsko, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok"