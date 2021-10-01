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Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

01.10.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından skandal bir açıklamada bulundu. Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi" derken "Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan ekibinin sahibi Vangelis Marinakis skandal ifadeler kullandı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR ZAFERDİ"

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Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim, 'Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz'" ifadelerini kullandı.

"TÜM YUNAN HALKINA ADIYORUM"

Zaferi Yunan halkına adadığını söyleyen Marikanis, "Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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