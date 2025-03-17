Fenerbahçe maçı sonrası yine gündemde! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Mourinho'ya olay sözler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

"BENİ FENERBAHÇE DÜŞMANI YAPMAYIN"

"Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın" diyen Yüksel Yıldırım, "Ben Fenerbahçe'nin ayarını bozmadım. Fenerbahçe çıktı oynadı, yenilmemiz gereken maçta berabere kaldık. Bizi yenemediler bu kadar basit. Bu maçın sonucu bizi bağlamaz. Lütfen beni Fenerbahçe düşmanı artık yapmayın şu televizyonlarda. Beni niye böyle yapıyor herkes?" dedi.

"TÜM TÜRKİYE'YE SÖYLÜYORUM"

Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını aktaran Yüksel Yıldırım, "Tüm Türkiye'ye söylüyorum; Galatasaray maçını kazanmaya oynayacağım. Açık ve net söylüyorum" dedi.

"ÖNCEKİ MAÇI SEYRETMEMİŞ Mİ MOURINHO?"

Mourinho'nun açıklamalarına yüklenen Yüksel Yıldırım, "Bizim 3-2 yenildiğimiz maçı seyretmiş mi Mourinho? Galatasaray-Samsunspor maçını seyretmiş mi? Onlar Kadıköy'de 3-1 kaybettiler. Bizim kadar mücadele etmişler mi? Gidin bir sorun niye oynamamışlar diye. Elimizden bu kadar geliyor. Takımımın bütçesi 12 milyon euro benim. Bir tane En-Nesyri etmiyor. Neyi konuşuyoruz biz?" şeklinde konuştu.