Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! 'Hacı Abi'nin kimliği belli oldu

Fenerbahçe’nin FCSB deplasmanında oynadığı karşılaşma, sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan renkli anlarla da gündem oldu. Sarı-lacivertli ekibin golü sonrası kameralara yansıyan bir taraftar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

TARAFTAR 'HACI ABİ' LAKABINI TAKTI

Fenerbahçe’nin gol sevincini büyük bir coşkuyla yaşayan taraftarın görüntüleri, başta X ve Instagram olmak üzere birçok platformda hızla yayıldı. Kullanıcılar, sevinciyle dikkat çeken bu taraftara “Hacı Abi” lakabını taktı ve görüntüler gecenin en çok paylaşılanları arasına girdi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Viral olan görüntülerin ardından merak edilen taraftarın kimliği de netlik kazandı. Sosyal medyada “Hacı Abi” olarak anılan kişinin, Romanya’da faaliyet gösteren bir restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu öğrenildi.

MESAJ YAYINLADI

Gördüğü yoğun ilgi sonrası sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Ali Kember, kendisine gösterilen sevgiye teşekkür etti. Kember paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar o fotoğraftaki kişi benim. İlginiz ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim"