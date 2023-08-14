Fenerbahçe maçına giden Nejat İşler, ayakta zor durdu! O anlar taraftar kamerasına yansıdı...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri ise yeni transfer Edin Dzeko kaydetti.

NEJAT İŞLER DE İZLEDİ

Kadıköy'de yoğun bir taraftar desteğiyle rakibi karşısına çıkan sarı - lacivertlileri izlemeye ünlü oyuncu Nejat İşler de geldi.

AYAKTA ZOR DURDU

Usta sanatçının Ülker Stadyumu'na girerken, yanındaki kişiden destek aldığı görüldü. Ayakta durmakta zorlanan İşler'in durumu, sosyal medyada gündem oldu.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler'in görüntüsü, kısa süre içinde en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

