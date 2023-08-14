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Fenerbahçe maçına giden Nejat İşler, ayakta zor durdu! O anlar taraftar kamerasına yansıdı...

14.08.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı - lacivertliler, yeni transferi Edin Dzeko'nun golleriyle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Kadıköy'deki maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, ünlü oyuncu Nejat İşler de destekçisi olduğu Fenerbahçe'yi Ülker Stadyumu'nda izlemeye gelenler arasında yer aldı. Usta oyuncunun durumu ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri ise yeni transfer Edin Dzeko kaydetti.

NEJAT İŞLER DE İZLEDİ

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Kadıköy'de yoğun bir taraftar desteğiyle rakibi karşısına çıkan sarı - lacivertlileri izlemeye ünlü oyuncu Nejat İşler de geldi.

AYAKTA ZOR DURDU

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Usta sanatçının Ülker Stadyumu'na girerken, yanındaki kişiden destek aldığı görüldü. Ayakta durmakta zorlanan İşler'in durumu, sosyal medyada gündem oldu.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler'in görüntüsü, kısa süre içinde en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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