Fenerbahçe maçına saatler kala Benfica'dan beklenmedik Kerem Aktürkoğlu kararı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını netleştirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. İlk maçta rakibi ile golsüz berabere kalan temsilcimiz bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Portekiz ekibinde en merak edilen konuların başında gelen Kerem Aktürkoğlu için de yeni bir gelişme yaşandı

KEREM YEDEK KULÜBESİNE

Fenerbahçe maçına saatler kala Benfica dan beklenmedik Kerem Aktürkoğlu kararı! 1

Record'un haberine göre Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ilk maçta ilk 11'de başlattığı Kerem Aktürkoğlu'nu rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde başlatacak.

SCHJELDERUP İLK 11'E

Fenerbahçe maçına saatler kala Benfica dan beklenmedik Kerem Aktürkoğlu kararı! 2

Haberin detaylarında Portekizli teknik adamın, sol kanatta Kerem yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği kaydedildi.

