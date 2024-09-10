SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Fenerbahçe maçında hatalı goller yiyen Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!

Fenerbahçe maçında hatalı goller yiyen Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.09.2024 16:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da sezona kötü başlayan Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe maçındaki performansı olay yaratmıştı. Rize'de oynanan maçta hatalı goller yiyerek taraftarın tepkisini toplayan Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe maçında hatalı goller yiyen Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!
Gökhan Akkan

Gökhan Akkan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor'dan flaş bir karar verildi. Fenerbahçe maçında yediği hatalı gollerle taraftarla arası iyice bozulan Gökhan Akkan'ın bileti kesildi.

GÖKHAN AKKAN İLE YOLLAR AYRILDI

F-RLp6yXIAAPl2W

Çaykur Rizespor yönetiminin, Gökhan ile devam etmenin doğru bir karar olmayacağına karar vermesinin üzerine tecrübeli kaleciyle yollar ayrıldı.

GÖKHAN AKKAN'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Screenshot_1

Çaykur Rizespor ile yolları ayıran Gökhan Akkan, Bodrumspor ile kısa sürede anlaşma sağladı. Fenerbahçe maçında yediği hatalı gollerin ardından taraftarla arası bir hayli bozulmuş ve sosyal medyada tepki toplamıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Gökhan Akkan fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Narin'in mezarında tüyler ürperten sözler!

Narin'in mezarında tüyler ürperten sözler!

Eczaneyi acı çığlıklar inletti! Eşinin ne yaptığını görenler inanamadı

Eczaneyi acı çığlıklar inletti! Eşinin ne yaptığını görenler inanamadı

Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!

Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!

Osimhen'den G.Saray'a müjdeli haber geldi! Taraftar sevinçten dört köşe...

Osimhen'den G.Saray'a müjdeli haber geldi! Taraftar sevinçten dört köşe...

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Şenol Güneş, Trabzonspor'dan ne kadar para kazanacak?

Şenol Güneş, Trabzonspor'dan ne kadar para kazanacak?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.