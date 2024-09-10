Fenerbahçe maçında hatalı goller yiyen Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!

Çaykur Rizespor'dan flaş bir karar verildi. Fenerbahçe maçında yediği hatalı gollerle taraftarla arası iyice bozulan Gökhan Akkan'ın bileti kesildi.

GÖKHAN AKKAN İLE YOLLAR AYRILDI

Çaykur Rizespor yönetiminin, Gökhan ile devam etmenin doğru bir karar olmayacağına karar vermesinin üzerine tecrübeli kaleciyle yollar ayrıldı.

GÖKHAN AKKAN'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor ile yolları ayıran Gökhan Akkan, Bodrumspor ile kısa sürede anlaşma sağladı. Fenerbahçe maçında yediği hatalı gollerin ardından taraftarla arası bir hayli bozulmuş ve sosyal medyada tepki toplamıştı.