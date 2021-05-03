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Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemedi! Erzurumspor’da Ricardo Gomes krizi

03.05.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan BB Erzurumspor yedek kulübesinde ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemedi! Erzurumspor’da Ricardo Gomes krizi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

"GOL DİYE AYAĞA KALKTIM"

Maçı değerlendiren tecrübeli antrenör, "Maç 3-3 bitebilirdi. Ben hep VAR'dan yana olmuşumdur ama bu VAR'ı hala anlayamadım. Üstünden pozisyonlar geçiyor, dönüyor, bakılıyor falan. Daha 5. dakika. Bunlar maç kaybı için geçerli nedenler değil ama oyuna adapte olmaya çalışırken penaltıdan gol yiyorsunuz, akabinde goller, 14. dakikada 3-0 geridesiniz. İlk yarıda pozisyonumuz yok bu dağılmışlıkla. 2. devrede oyuna karakter koymalıydık, böyle olmazdı. 2. yarıda 5 pozisyonumuz var, rakibin 4. Özgür diye bir çocuk soktuk, altyapıdan bir çocuk. Girdi, büyük bir takıma karşı oynadı, gol attı. Verilen her görevi gayet güzel gerçekleştirdi. Böyle bir Türk gencini de kazandırmış olduk ki düşmeye aday bir takım olarak yapıyoruz bunu. 2. devre o kadar net 2 pozisyon yakaladık ki ben gol diye ayağa kalktım, yandan çıkmış. O 2 golü atsak, Fenerbahçe son 15 dakika oyunda değildi, ağırlığı koyan bizdik. Fenerbahçe kazanamasa ikincilik şansı da zora girebilirdi. Önümüzde 2 maç var, biri Kasımpaşa, bizden 3 puan önde. Diğeri de Alanya takımı. Bu iki zorlu maçlarda 6 puan hedefiyle oynamak zorundayız. 43 puan yaparsak, herkes birbiriyle oynuyor. " diye konuştu.

"BURASI DİNGONUN AHIRI MI?"

Yabancı oyuncuların alacakları nedeniyle oynamadığını söyleyen deneyimli hoca, "Yabancı oyuncularımız 2 ay maaşlarını alamadıklarında UEFA'ya şikayette bulunuyorlar ama gelirken Türkiye'nin şartlarını bilmeleri lazım. Ben 34 yıldır hiçbir zaman zamanında paramı alamadım. Federasyona verseniz, mahkemeye verdiler diyorlar. Yabancıların sözleşmeleri o kadar bağlayıcı ki, oynasın ya da oynamasın ne vadettiyseniz kuruşu kuruşuna alıyor. 4 oyuncuyu kadroya almadım, gidip UEFA'ya şikayet etmişler. Burası dingonun ahırı mı? Genç hocaların üzerinde baskıları oluşuyor. Biz karar alıyoruz, yönetim kurulu da aldığımız kararlara saygı duydu. Adam antrenmana çıkıyor, 'Ya hoca boşver oyun oynayalım' diyor." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ SENE ÖNCE OLSA DÖVERDİM"

Oyuna girmek istemeyen Gomes için konuşan ve Novikovas'ın kendisine küfür ettiğini kaydeden Vural, "Gomes de oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi. Diğerini çıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfür bırakmamış. Allah sabır veriyor, birkaç sene olsa döverdim, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün." dedi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cumhurbaşkanı ne alaka çözemedim
hocam sonuna kadar haklısın futbolcu haklıysa bile bu bariz takıma ihanettir paranı alamıyosan topunu oyna git fifaya kardeşim orda adamlar çırpınıyo takım küme düşecek ben girmiyorum nedir arkadaş
o kadar çok para verip şımartırsanız olacağı bu.

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