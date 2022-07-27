Fenerbahçe maçında saç baş yoldurtan pozisyon! Maçın spikeri Ertem Şener bile şaştı kaldı

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı inanılmaz bir tempoda başladı. Rakibini yenip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde Rossi'nin kaçırdığı pozisyon herkese büyük üzüntü yaşattı.

HENÜZ MAÇIN BAŞINDA NET GOL KAÇTI

Maçın 1. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Rossi, yaptığı vuruşu kaleye tutturamadı ve topu auta gönderdi. Yüzde yüzlük bir pozisyonu harcayan Rossi'ye maçın spikeri Ertem Şener bile şaşırdı. Sosyal medyada gündem olan bu pozisyon şimdiden en çok konuşulan konular arasına girdi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)



