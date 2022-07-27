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Fenerbahçe maçında saç baş yoldurtan pozisyon! Maçın spikeri Ertem Şener bile şaştı kaldı

27.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı için geri sayım sona erdi. İlk maçta rakibini elinden kaçıran sarı-lacivertliler bu maçta Kiev'i devirip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyordu. Maçın henüz başında Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyon herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe maçında saç baş yoldurtan pozisyon! Maçın spikeri Ertem Şener bile şaştı kaldı

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı inanılmaz bir tempoda başladı. Rakibini yenip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde Rossi'nin kaçırdığı pozisyon herkese büyük üzüntü yaşattı.

HENÜZ MAÇIN BAŞINDA NET GOL KAÇTI

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Maçın 1. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Rossi, yaptığı vuruşu kaleye tutturamadı ve topu auta gönderdi. Yüzde yüzlük bir pozisyonu harcayan Rossi'ye maçın spikeri Ertem Şener bile şaşırdı. Sosyal medyada gündem olan bu pozisyon şimdiden en çok konuşulan konular arasına girdi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Ertem Şener fenerbahçe
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