Fenerbahçe maçını paylaştı, yakayı çok fena ele verdi! Alay konusu olan Balotelli bakın karşılaşmayı nereden izledi

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Adana Demirspor'da Mario Balotelli koronavirüse yakalandığı için mücadelede forma giyemedi. Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü yıldızı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ise kendini fena ele verdi.

"BU NASIL PENALTI KARARI?"

Mario Balotelli, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir penaltı kararı? Lütfen bana açıklayın" ifadelerini kullandı. İtalyan yıldızın gönderisinde ekranda açık olan kanal ise herkesin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA HAKKINDA BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

İtalyan yıldızın mücadeleyi yayıncı kuruluş beIN Sports'tan değil korsan bir yayından izlediği görüldü. Bu hareketi sonrası alay konusu olan Balotelli için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.



