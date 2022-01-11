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Fenerbahçe maçını paylaştı, yakayı çok fena ele verdi! Alay konusu olan Balotelli bakın karşılaşmayı nereden izledi

11.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalandığı için Fenerbahçe karşısında forma giyemeyen Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, karşılaşma oynanırken yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. İtalyan yıldız, sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı kararına isyan ettiği bir paylaşımında mücadeleyi yayıncı kuruluştan değil, korsan bir yayından takip ettiği dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan bu olay sonrası Balotelli, futbolseverler arasında alay konusu oldu.

Fenerbahçe maçını paylaştı, yakayı çok fena ele verdi! Alay konusu olan Balotelli bakın karşılaşmayı nereden izledi
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Adana Demirspor'da Mario Balotelli koronavirüse yakalandığı için mücadelede forma giyemedi. Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü yıldızı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ise kendini fena ele verdi.

"BU NASIL PENALTI KARARI?"

Mario Balotelli, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir penaltı kararı? Lütfen bana açıklayın" ifadelerini kullandı. İtalyan yıldızın gönderisinde ekranda açık olan kanal ise herkesin dikkatini çekti.

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SOSYAL MEDYADA HAKKINDA BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

İtalyan yıldızın mücadeleyi yayıncı kuruluş beIN Sports'tan değil korsan bir yayından izlediği görüldü. Bu hareketi sonrası alay konusu olan Balotelli için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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