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Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın hayatının şokunu yaşadı! Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edilmişti... FIFA kokartı geri alındı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 17:18
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı yöneten ve kararlarıyla çok konuşulan hakem Cihan Aydın için flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın hayatının şokunu yaşadı! Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edilmişti... FIFA kokartı geri alındı!

Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı yöneten ve kararlarıyla çok konuşulan hakem Cihan Aydın için flaş bir karar geldi.

Karşılaşmada verdiği kararlarla hem Fenerbahçe yönetiminin hem de taraftarların tepkisini çeken Aydın’a, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 8. haftada görev verilmedi. Üstelik, FIFA kokartının da tehlikeye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı öne sürüldü.

ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERDİ

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!" ifadelerini kullandı.

"BU ARTIK SKANDAL BİLE DEĞİL!"

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Basın toplantısında Antalyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak..." açıklamasını yaptı.

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Acun Ilıcalı FIFA TFF Türkiye Futbol Federasyonu fenerbahçe Cihan Aydın TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı
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