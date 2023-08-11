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FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI! Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sarı Lacivertli rövanşı aldı!

10.08.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Maribor maçı canlı olarak ekrana geldi. Karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetti. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall oldu. İsmail Kartal'ın öğrencileri maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyordu. Fenerbahçe Maribor maçı detayları sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Maribor maçı ekranlara geldi. Sarı lacivertli temsilcimiz Şükrü Saracoğlu'nda oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Maribor maç detayları ekranı internette araştırılıyor. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Fenerbahçe Maribor maçınınyayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Maribor maçı bugün (10 Ağustos 2023 Perşembe) Türkiye saati ile 21.00'de başladı.

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Maribor maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Maribor 11'i: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

RÖVANŞ MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

FENERBAHÇE VE MARİBOR'UN KONFERANS LİGİ YOLCULUĞU

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

Fenerbahçe, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sarı-Lacivertliler bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yendi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı elde etti.

Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.


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