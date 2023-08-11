FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI! Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sarı Lacivertli rövanşı aldı!

Fenerbahçe Maribor maçı ekranlara geldi. Sarı lacivertli temsilcimiz Şükrü Saracoğlu'nda oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Maribor maç detayları ekranı internette araştırılıyor. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Fenerbahçe Maribor maçınınyayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...
Fenerbahçe - Maribor maçı bugün (10 Ağustos 2023 Perşembe) Türkiye saati ile 21.00'de başladı.
Fenerbahçe - Maribor maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.
Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Maribor 11'i: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic
Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etti.
Fenerbahçe, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sarı-Lacivertliler bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yendi.
Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı elde etti.
Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.
Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.