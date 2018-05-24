Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Sarı-Lacivertliler transfer için kolları şimdiden sıvadı.

Nabız yoklanmaya başlandı

1 / 7 Şampiyonluğu ezeli rakibi G.Saray’a kaptıran ve 4 yıldır kupa hasreti çeken F.Bahçe, ‘düşük maliyetli’ yıldızları radarına aldı. Ancak Aziz Yıldırım, seçim süreci bitene kadar beklemede kalmayı düşünüyor.

2 / 7 Mali kriterler gözetiminde oyuncu arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, ince eleyip sık dokuyacak.

3 / 7 Geçmiş yıllarda yapılan yüksek maliyetli oyuncu transferleri hem hüsran oldu hem de kulübü uzun yıllar borç ödemeye mahkum etti. Bu sebeple Balotelli ve Badstuber biçilmiş kaftan gibi.

4 / 7 Alman savunmacı Holger Badstuber’in Stutgart’la olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

5 / 7 Aynı tarihte de Mario Balotelli’nin Nice kulübüyle olan mukavelesi bitiyor. İki oyuncuya da bonservis ödenmeyecek. Ama dolgun maaş önerisi sunulacak.

6 / 7 Bu sezon Fransız ekibinde Lig ve Avrupa dahil 35 karşılaşmaya çıkan İtalyan golcü Balotelli, 24 gol 1 asistle oynadı.