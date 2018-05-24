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Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2018 08:38 | Son Güncelleme

F.Bahçe Alman defans Holger Badstuber ve İtalyan golcü Mario Balotelli için nabız yoklamaya başladı. Aziz Yıldırım bu seçimde başkanlığını koruması halinde, yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek.

Sarı-Lacivertliler transfer için kolları şimdiden sıvadı.

Nabız yoklanmaya başlandı

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Şampiyonluğu ezeli rakibi G.Saray’a kaptıran ve 4 yıldır kupa hasreti çeken F.Bahçe, ‘düşük maliyetli’ yıldızları radarına aldı. Ancak Aziz Yıldırım, seçim süreci bitene kadar beklemede kalmayı düşünüyor.

Şampiyonluğu ezeli rakibi G.Saray’a kaptıran ve 4 yıldır kupa hasreti çeken F.Bahçe, ‘düşük maliyetli’ yıldızları radarına aldı. Ancak Aziz Yıldırım, seçim süreci bitene kadar beklemede kalmayı düşünüyor.
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Mali kriterler gözetiminde oyuncu arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, ince eleyip sık dokuyacak.

Mali kriterler gözetiminde oyuncu arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, ince eleyip sık dokuyacak.
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Geçmiş yıllarda yapılan yüksek maliyetli oyuncu transferleri hem hüsran oldu hem de kulübü uzun yıllar borç ödemeye mahkum etti. Bu sebeple Balotelli ve Badstuber biçilmiş kaftan gibi.

Geçmiş yıllarda yapılan yüksek maliyetli oyuncu transferleri hem hüsran oldu hem de kulübü uzun yıllar borç ödemeye mahkum etti. Bu sebeple Balotelli ve Badstuber biçilmiş kaftan gibi.
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Alman savunmacı Holger Badstuber’in Stutgart’la olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Alman savunmacı Holger Badstuber’in Stutgart’la olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
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Aynı tarihte de Mario Balotelli’nin Nice kulübüyle olan mukavelesi bitiyor. İki oyuncuya da bonservis ödenmeyecek. Ama dolgun maaş önerisi sunulacak.

Aynı tarihte de Mario Balotelli’nin Nice kulübüyle olan mukavelesi bitiyor. İki oyuncuya da bonservis ödenmeyecek. Ama dolgun maaş önerisi sunulacak.
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Bu sezon Fransız ekibinde Lig ve Avrupa dahil 35 karşılaşmaya çıkan İtalyan golcü Balotelli, 24 gol 1 asistle oynadı.

Bu sezon Fransız ekibinde Lig ve Avrupa dahil 35 karşılaşmaya çıkan İtalyan golcü Balotelli, 24 gol 1 asistle oynadı.
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Uzun süredir santrforlardan yüzü gülmeyen F.Bahçe, Guiza, Emenike ve Van Persie gibi vakalardan sonra, Balotelli ile taraftarının gönlünü hoş etmek istiyor. (AKŞAM)

Uzun süredir santrforlardan yüzü gülmeyen F.Bahçe, Guiza, Emenike ve Van Persie gibi vakalardan sonra, Balotelli ile taraftarının gönlünü hoş etmek istiyor. (AKŞAM)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig aziz yıldırım balotelli

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