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  4. Fenerbahçe Marşı'yla hayata tutunan depremzedeye Fenerbahçeli futbolcudan moral telefonu

Fenerbahçe Marşı'yla hayata tutunan depremzedeye Fenerbahçeli futbolcudan moral telefonu

16.02.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu İrfan Can Kahveci, Hatay'da kaldığı otelde göçük altından kurtulan depremzedeyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu, imzalı forma gönderme sözü verdi.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kahramanmaraş merkezli depremde, kaldığı otelden kaçmaya çalışırken sıkıştığı göçük altından bulduğu testere sayesinde kurtulan ve birinin çalan cep telefonundan duyduğu Fenerbahçe Marşı ile motive olduğunu anlatan Adnan Fırat Albayram'a "geçmiş olsun" telefonu açtı.

AA muhbirine göçük altındaki dakikalarını anlatan Albayram'ın, sıkıştığı yerden kurtulma çabasından bahsederken sarf ettiği "Bir kişinin alarmı Fenerbahçe marşı olarak çaldı. Ben de koyu Fenerbahçeliyim. Eşimle her maçı izleriz. O gün Fenerbahçe'nin maçı vardı. 'Dönmem lazım' diye düşündüm. Bu sene o seneydi, şampiyon olacaktık. İrfan Can'ın sol ayakla attığı goller, Jorge Jesus'un oyunculara kızdığı aklıma geliyordu." sözleri, Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin dikkatini çekti.

İrfan Can Kahveci, Albayram'ı görüntülü arayarak, "Videonu gördük, duygulandık." dedi. Kahveci, Albayram'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak nasıl olduğunu sordu.

Albayram ise iyi olduğunu ve telefonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi, "Senin sıkı hayranınım." dedi.

Kahveci de adresini istediği Albayram'a takım arkadaşlarıyla imzalayacağı formayı gönderme sözü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İrfan Can Kahveci

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