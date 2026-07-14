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Fenerbahçe Mason Greenwood'a formayı giydirdi! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transferini son aşamaya getirdiği Mason Greenwood için sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz oyuncu sarı-lacivertli formayı giyerek poz verdi.

Fenerbahçe Mason Greenwood'a formayı giydirdi! İşte ilk sözleri
Burak Kavuncu

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi.

GREENWOOD'DAN İLK AÇIKLAMA!

Fenerbahçe Mason Greenwood a formayı giydirdi! İşte ilk sözleri 1

Mason Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" dedi.

11 NUMARA BEKLENİYOR

Fenerbahçe Mason Greenwood a formayı giydirdi! İşte ilk sözleri 2

A Spor’un haberine göre; Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un 11 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA GELİYOR

Fenerbahçe Mason Greenwood a formayı giydirdi! İşte ilk sözleri 3

Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Mason Greenwood'u İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirmesi ve ardından 4+1 yıllık sözleşmeye imza attırması bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe Mason Greenwood
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