F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Bir flaş transfer daha açıklandı
''Fiorentina benim ikinci yuvam''
Neustaedter'den taraftara veda
İşte Martin Skrtel'in yeni takımı
Mirin'in yeni adresi belli oldu
Avcı'dan transfer açıklaması!
Trabzonspor’da Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu
Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu
TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Trabzonspor, tur için umutlandı
Diagne Galatasaray'ın kamp kadrosunda
Bursaspor'dan Umut Meraş açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum