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F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2019 19:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, ilk stoper transferini bitirdi. Fenerbahçe, son olarak Huddersfield Town forması giyen stoper Mathias Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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Fenerbahçe Mathias Zanka

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