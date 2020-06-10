Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.
Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.
Isla, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, kızım Luz Elif'in de doğduğu bu dünya harikası şehir İstanbul ve bu muhteşem kulüpte geçirdiğim 3 yılın ardından, kulüp ile karşılıklı olarak sözleşmemi fesh etme kararı aldık. Tüm kalbimle Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
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