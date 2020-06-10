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Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.06.2020 20:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

"HER ŞEY İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

Isla, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, kızım Luz Elif'in de doğduğu bu dünya harikası şehir İstanbul ve bu muhteşem kulüpte geçirdiğim 3 yılın ardından, kulüp ile karşılıklı olarak sözleşmemi fesh etme kararı aldık. Tüm kalbimle Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
zamanında feto ile iş tutanlar fbye laf söyleyemez!!!
Bu fetö olaylarını futbola konu edip çirkince söylemlerde bulunmak nedendir acaba?? Ortada konu bile yokken üstelik. Nerden çamur atacağınızı şaşırdınız. Saha dışında her yerde hücum ediyorsunuz :))
Eşine göz kulak ol, dans yarışması diye tutturdu başının etini yedi Mauricio.
tek ısla ile kalmamalı yarısı gitmeli
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