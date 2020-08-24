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Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, stoper transferinde de mutlu sona ulaştı. İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Sarı-Lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Mauricio Lemos konusunda Las Palmas ile el sıkıştı. Kanarya, 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı için İspanyol ekibine 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Resmi imzalar bugün atılırken Mauricio Lemos kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, savunma hattı için önemli bir takviye yaptı. İspanya basınında son dakika olarak duyurulan haberlere göre sarı-lacivertliler, Las Palmas’ın stoperi Mauricio Lemos ile her konuda anlaştı.

1,5 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberlerde, Lemos’un Fenerbahçe’ye sadece bir adım uzakta olduğu kaydedilirken, iki kulübün 1.5 milyon euro bonservis bedeli için uzlaştığı yazıldı.

BUGÜN İMZALAR ATILIYOR

Resmi sözleşmenin bugün atılacağı ve kısa sürede Lemos’un İstanbul’a geçeceği savunuldu. (Akşam)

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