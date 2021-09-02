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Fenerbahçe, Max Meyer transferini açıkladı

02.09.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Berisha transferinin ardından bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Max Meyer transferini açıkladı

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertliler, Köln ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Köln formasını 12 maçta giyen Maximilian Meyer, toplamda 425 dakika sahada kalmıştı. 10 numara, merkez orta saha, ön libero, sol kanat, sağ kanat, kanat bekleri ve forvet arkasında görev alabilen Meyer, tam anlamıyla bir joker oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Schalke'de 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace'da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik pefromans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki edemedi.

SELAHATTİN BAKİ: POTANSİYELİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, "Uzun ve dinamik bir sürece girdik. Hocamızla beraber takımımıza katkı yapacak oyuncuların listesi elimizdeydi. Bazı elemeler yaptık. Son kalan adaylar arasından bir tanesiydi Meyer. Potansiyelini tartışmaya gerek yok. 1-2 senedir işler istediği gibi gitmemiş Meyer için. Bu yeni sayfada kendisi de Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak, potansiyeline ulaşmak isteyen, başarıya aç bir futbolcu." dedi.

MAX MEYER: UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ

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Duygularını paylaşan Alman oyuncu ise, "Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçirir ve şampiyon oluruz. Taraftarımızın itici güç olduğunu biliyorum. Onların önünde en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu FB acayip komik bir kulüp!! %70 i hazır dedikleri takıma kaçıncı transfer oldu 10 mu 15 mi??? çok komiksiniz yaa
vıtor perera senin eksığın kaldımı hayır şimdi sıra sende un var şeker var yag var yumurta var fırının var artık helvayı yapmak sana kaldı ustalığını göster
Abi bu çok boş bir oyuncu her ne kadar da bedaya gelmiş olsa da yaramaz

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