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Fenerbahçe Maximilliano Romero'ya teklif yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Son dakika transfer haberi... Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olmasını bekleyen Fenerbahçe, PSV'nin Arjantinli forveti Maximiliano Romero için transfer teklifi yaptı. Peki Maximiliano Romero kimdir? İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Maximilliano Romero'ya teklif yaptı

Vedat Muriç'i Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürüyor. Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe için Arjantin'den flaş bir iddia geldi.

Arjantin basınında yer alan haberde, sarı lacivertlilerin PSV Eindhoven'ın 21 yaşındaki forveti Maximiliano Romero için teklif yaptığı belirtildi.

Sarı lacivetlilerin, Arjantinli forveti satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için 250 bin Euro önerdiği kaydedildi.

MAXİMİLLİANO ROMERO KİMDİR?

Yaş: 21

Boy: 1.79

Uyruk: Arjantin

Mevki: Forvet

Ayak: Sağ

Güncel kulüp: PSV

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2023

Güncel piyasa değeri: 3.6 milyon Euro

Oynadığı takım: Velez Sarsfield

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Velez'de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki forvet Maximiliano Romero, 25 resmi maçta 1732 dakika süre alıp 7 gol attı ve 3 de asist yaptı.

Öte yandan Romero, Ocak 2018'de Velez'den 10 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. (Ajansspor)

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