Fenerbahçe Maximilliano Romero'ya teklif yaptı

Vedat Muriç'i Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürüyor. Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe için Arjantin'den flaş bir iddia geldi.
Arjantin basınında yer alan haberde, sarı lacivertlilerin PSV Eindhoven'ın 21 yaşındaki forveti Maximiliano Romero için teklif yaptığı belirtildi.
Sarı lacivetlilerin, Arjantinli forveti satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için 250 bin Euro önerdiği kaydedildi.
Yaş: 21
Boy: 1.79
Uyruk: Arjantin
Mevki: Forvet
Ayak: Sağ
Güncel kulüp: PSV
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2023
Güncel piyasa değeri: 3.6 milyon Euro
Oynadığı takım: Velez Sarsfield
Geçen sezonu Velez'de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki forvet Maximiliano Romero, 25 resmi maçta 1732 dakika süre alıp 7 gol attı ve 3 de asist yaptı.
Öte yandan Romero, Ocak 2018'de Velez'den 10 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. (Ajansspor)
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