Fenerbahçe Medicana transferi açıkladı! Hande Baladın resmen Sarı-Lacivertliler'de

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na veda eden Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Milli voleybolcu Hande Baladın yeni sezonda sarı-lacivert forma giyecek. Sarı-lacivertliler, milli smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadesine yer verdi.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛 Hande Baladın! pic.twitter.com/N46aaRvBNW— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) June 2, 2025
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