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Fenerbahçe Medicana transferi açıkladı! Hande Baladın resmen Sarı-Lacivertliler'de

Fenerbahçe Medicana, son olarak Eczacıbaşı'nda forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Medicana transferi açıkladı! Hande Baladın resmen Sarı-Lacivertliler'de
Berker İşleyen

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na veda eden Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

1 YILLIK SÖZLEŞME

baladin

Milli voleybolcu Hande Baladın yeni sezonda sarı-lacivert forma giyecek. Sarı-lacivertliler, milli smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadesine yer verdi.

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Hande Baladın son dakika eczacıbaşı fenerbahçe
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