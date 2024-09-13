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Fenerbahçe, Medina transferinde yanlış e-posta kurbanı mı oldu? Arjantin basınından ilginç iddia...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 07:35
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Fenerbahçe'nin yoğun uğraşlar verdiği Cristian Medina transferi için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Boca ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, hatalı e-posta sebebiyle transferi resmiyete dökemediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Medina transferiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Boca ve oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin transferi bitirememe nedeni e-posta olduğu iddia edildi.

"MEDİNA TRANSFERİNDE E-POSTA, HATALI BİR ŞEKİLDE GİTTİ"

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Arjantin basınından German Garcia Grova'nın haberine göre; Fenerbahçe hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağladı fakat; Boca'dan Fenerbahçe'ye gitmesi gereken e-posta hatalı bir şekilde gönderilince transfer iptal oldu.

FENERBAHÇE'NİN İSMİ YANLIŞ YAZILDI

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Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde; "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı iddia edildi. Bu sebeple transferi bitiremeyen sarı-lacivertlilerin kırk yılda bir yaşanacak hatadan dolayı talihsizlik yaşadığı aktarıldı.

15 MİLYON DOLAR

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Fenerbahçe, 22 yaşındaki Medina için Boca Juniors'a 15 milyon Dolar bonservis ücreti ödeyeceği öğrenilmişti. Boca ayrıca Medina'nın bir sonraki transferinden de %20 pay alacaktı.

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transfer fenerbahçe
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