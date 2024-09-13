Fenerbahçe, Medina transferinde yanlış e-posta kurbanı mı oldu? Arjantin basınından ilginç iddia...

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Medina transferiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Boca ve oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin transferi bitirememe nedeni e-posta olduğu iddia edildi.

"MEDİNA TRANSFERİNDE E-POSTA, HATALI BİR ŞEKİLDE GİTTİ"

Arjantin basınından German Garcia Grova'nın haberine göre; Fenerbahçe hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağladı fakat; Boca'dan Fenerbahçe'ye gitmesi gereken e-posta hatalı bir şekilde gönderilince transfer iptal oldu.

FENERBAHÇE'NİN İSMİ YANLIŞ YAZILDI

Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde; "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı iddia edildi. Bu sebeple transferi bitiremeyen sarı-lacivertlilerin kırk yılda bir yaşanacak hatadan dolayı talihsizlik yaşadığı aktarıldı.

15 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe, 22 yaşındaki Medina için Boca Juniors'a 15 milyon Dolar bonservis ücreti ödeyeceği öğrenilmişti. Boca ayrıca Medina'nın bir sonraki transferinden de %20 pay alacaktı.