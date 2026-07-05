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Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ı resmen açıkladı! Alacağı maaş şaşkına çevirdi

Fenerbahçe, iç transferde takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcunun mücadeleci kimliği ve aidiyet duygusunu gerekçe gösterirken, yeni anlaşmanın asgari ücret esaslarıyla yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ı resmen açıkladı! Alacağı maaş şaşkına çevirdi
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

'ASGARİ ÜCRET' DETAYI

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ı resmen açıkladı! Alacağı maaş şaşkına çevirdi 1

Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun sahadaki mücadeleci kimliği, soyunma odasındaki liderliği ve kulübe olan bağlılığını göz önünde bulundurarak yola devam etme kararı aldı. Kulüp, anlaşmanın asgari ücret esasları doğrultusunda yapıldığını da duyurdu.

EN AZ BİR SEZON DAHA TAKIMDA

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ı resmen açıkladı! Alacağı maaş şaşkına çevirdi 2

Yeni anlaşmayla birlikte kaptanlardan biri olan Mert Hakan Yandaş, en az bir sezon daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Deneyimli orta saha oyuncusu, 2020 yılının Ağustos ayında Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve o tarihten bu yana 140'ın üzerinde resmi karşılaşmada görev almıştı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ı resmen açıkladı! Alacağı maaş şaşkına çevirdi 3

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklamasıFenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
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