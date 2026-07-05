Jürgen Klopp sahalara geri dönüyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı

Liverpool'dan 2024 yılında ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine ara veren Jürgen Klopp, yeniden kulübeye dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının yeni adresi ise Almanya Milli Takımı olmaya çok yakın.

ALMANLAR HAREKETE GEÇTİ

Almanya Milli Takımı'nın, Julian Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız verildi. Bu süreçte Almanya Futbol Federasyonu'nun ilk tercihi Jürgen Klopp oldu ve taraflar arasında resmi temaslar gerçekleştirildi.

KLOPP İLE PRENSİPTE EL SIKIŞILDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, federasyon ile 59 yaşındaki teknik adam yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Böylece Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberde, tarafların sözleşmenin süresi ve Klopp'un Red Bull futbol yapılanmasındaki görevinden ayrılış sürecine ilişkin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Buna rağmen deneyimli teknik adamın Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceği ifade edildi.