SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Jürgen Klopp sahalara geri dönüyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara veren Jürgen Klopp, yeniden kulübeye dönmeye hazırlanıyor. Almanya Futbol Federasyonu ile prensipte anlaşan deneyimli çalıştırıcının, sözleşme detaylarının tamamlanmasının ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

Jürgen Klopp sahalara geri dönüyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen

Liverpool'dan 2024 yılında ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine ara veren Jürgen Klopp, yeniden kulübeye dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının yeni adresi ise Almanya Milli Takımı olmaya çok yakın.

ALMANLAR HAREKETE GEÇTİ

Jürgen Klopp sahalara geri dönüyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı 1

Almanya Milli Takımı'nın, Julian Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız verildi. Bu süreçte Almanya Futbol Federasyonu'nun ilk tercihi Jürgen Klopp oldu ve taraflar arasında resmi temaslar gerçekleştirildi.

KLOPP İLE PRENSİPTE EL SIKIŞILDI

Jürgen Klopp sahalara geri dönüyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı 2

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, federasyon ile 59 yaşındaki teknik adam yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Böylece Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Jürgen Klopp sahalara geri dönüyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı 3

Haberde, tarafların sözleşmenin süresi ve Klopp'un Red Bull futbol yapılanmasındaki görevinden ayrılış sürecine ilişkin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Buna rağmen deneyimli teknik adamın Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceği ifade edildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklamasıFenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ’dalya’ diyecekErgin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ’dalya’ diyecek
Anahtar Kelimeler:
Almanya Jürgen Klopp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.