Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.

Kamuoyuna Duyuru



Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.



Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya… pic.twitter.com/UQd2A0SIAe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 5, 2026

"ASGARİ ÜCRET ESASLARI DOĞRULTUSUNDA İMZA ATMIŞTIR"

Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"