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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Melih Kadir Yılmaz

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.

"ASGARİ ÜCRET ESASLARI DOĞRULTUSUNDA İMZA ATMIŞTIR"

Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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